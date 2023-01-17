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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نهاد أبو القمصان: العاملات المصريات بالمنازل أغلى في الراتب من الأجنبيات

نهاد أبو القمصان
نهاد أبو القمصان

أكدت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان، أن عمل العاملات في المنازل ليس به أي إهانة، موضحة أن الوزيرة في بعض الدول العربية يطلق عليها لقب خدامة، مشددة على أن عمل المرأة ليس ثابت أو به أي ضمانات للمرأة.

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وأضافت نهاد أبو القمصان، خلال حوارها ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"،  أن العلاقة بين العاملات وصاحب العمل يجب أن تكون تبادلية ويجب أن تبنى على قيم وأخلاق، مؤكدة أن العاملات المصريات أغلى في الراتب من العاملة الأجنبية.

وتابعت: "العاملات المصريات في المنازل يشعرون بالعار من العمل في وجود أزمة، كما أنها دائمًا ما تكون غير فخورة بعملها ولا تنتمى لعائلة عملها، ولابد أن يكون هناك مكاتب للعاملات المصريات في المنازل، حيث أن هناك عشوائية كبيرة ولابد من التنظيم، وبخصوص العاملات في المنازل من الأجانب يجب أن يتم التأكد من طريقة التواجد في مصر وصلاحيتها".

حقوق الإنسان حديث القاهرة القاهرة والناس نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري

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