مرتضى منصور: محدش بيباصى لسامسون.. ودونجا والسيسي شبه بعض

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن لاعبى الفريق لا يقومون بالتمرير لزميلهم سامسون أكينولا مهاجم الزمالك بدون سبب واضح .

وقال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن جميع الصفقات التى تعاقد معها المجلس بموافقة فيريرا وجميع اللاعبين مميزين ولكن هناك من لا يباصى لسامسون أكينولا وأشعر أن الفريق أصبح به شللية وسأقوم بمعالجة هذا الأمر ولن أسمح به فى الزمالك .

وقال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن الصفقات الجديدة لم تحصل على الفرصة الحقيقية بشكل كامل ولكن الفريق به لاعبين لا يقدرون قيمة الزمالك وسيتم حسابهم ومن يمتلك عرضا عليه إحضاره .

وقال أن فيريرا المدير الفني للزمالك يلعب بالثنائي عمرو السيسى ونبيل عماد دونجا وكلاهما شبه بعض فى مركز اللعب رقم ٦ويجب أن يلعب بأحدهما بجوار إمام عاشور .

وشدد على ضرورة أن يثبت الجهاز الفنى للفريق واللاعبين رغبتهم فى اسعاد جماهيرهم بالفوز على الأهلى فى لقاء القمة السبت المقبل فى الدوري.

ووجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك رسالة خاصة لحسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة السابقة للنادى قائلا: بشكرك أن مشيت باتشيكو ورجعت الهارب كارتيرون .. باتشيكو كان هديتك لبيراميدز النهاردة .

وقال المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن أمير مرتضى كان قد تعاقد مع باتشيكو بعد هروب الخائن كارتيرون ولكن بعد تجميد المجلس أعاد حسين لبيب كارتيرون واقال باتشيكو الذى تغلب علينا اليوم .

سبب رحيل أسامة نبيه

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن البرتغالى فيريرا المدير الفني للزمالك وراء رحيل أسامة نبيه المدرب العام للفريق بسبب رفضه أن يقوم نبيه بتوجيه اللاعبين فى المباريات.

وقال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن فيريرا لا يستمع لمعاونيه ويرفض التخلى عن أفكاره التدريبية التي تسبب هذا الموسم فى خسارة ثلاث بطولات.

وقال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك موجها رسالة لفيريرا : اتقى ربنا وخد برأى معاونيك .. واقول لجماهير الزمالك لن أمشى فيريرا .. انت مش فيريرا بتاع زمان .. من فضلك احترم موهبتك التدريبية .

وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك رسالة نارية للاعبين المتخاذلين فى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين تسببوا فى خسارة الزمالك أمام بيراميدز اليوم بركلات الجزاء فى نصف نهائى كأس مصر.

قال مرتضى منصور : سنتكوا سودا .. اللاعبين الذين تسببوا فى أن ينام الملايين من جماهير الزمالك بحزن شديد سيتم عقابهم بشكل حازم وحاسم .

وأسأل مرتضى منصور أنه لن يسمح بالشليلية فى الفريق بين اللاعبين والجهاز الفني بقيادة فيريرا يجب أن يقف مع نفسه ويعيد حساباته الفنية مرة أخرى بعد ضياع ثلاث بطولات متتالية .

وطالب مرتضى منصور جماهير الزمالك بمساندة الفريق فى مباراة القمة القادمة أمام الأهلى السبت المقبل خاصة أنها تمثل مرحلة هامة من عمر المسابقة .

أول تعليق من مرتضى منصور

فى أول تعليق من المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على خروج الزمالك من بطولة كأس مصر عقب الخسارة من بيراميدز فى نصف نهائى كأس مصر بركلات الجزاء اليوم قال أنه لن يقيل فيريرا المدير الفني للفريق وسيواصل دعم الجهاز الفنى بقوة .

وقال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فى تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك الفضائية اليوم : مش همشى فيريرا ولكن عليه أن يتخلى عن سياسية العناد واللعب فى مراكز اللاعبين .

وشدد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على ضرورة أن يسمح فيريرا لمساعديه فى الجهاز الفنى المعاون بالوقوف على الخط وأن يستمع لآرائهم الفنى .

وخسر الزمالك من بيراميدز فى نصف نهائى كأس مصر بركلات الجزاء بأربعة أهداف مقابل ثلاثة عقب تعادل الفريقين فى الوقتين الأصلى والإضافى بهدف لكل منهما .

تشكيل الزمالك أمام بيراميدز

وخاض الزمالك مواجهة بيراميدز بتشكيل ضم في نصف نهائي بطولة كأس مصر باستاد القاهرة الدولي ضم

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

خط الوسط : عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو"

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومصطفى الزناري ومحمد عبد الشافي وسيف جعفر ومحمد أشرف "روقا" ومصطفى شلبي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيد عبد الله "نيمار" وسامسون أكينولا.