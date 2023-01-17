الأهلي مهدد.. مفاجأة| مشاركة كهربا أمام سموحة بيد الزمالك

كشف طلال عبد اللطيف خبير اللوائح، مفاجأة بشأن خطاب اتحاد الكرة، المرسل للنادي الأهلي بشأن أحقية لاعبه محمود عبد المنعم “كهربا” المشاركة أمام سموحة في مباراة الكأس المقررة اليوم.

ويلتقي الأهلي مع سموحة، اليوم الثلاثاء، في نصف نهائي كأس مصر، قبل أن يصطدم بغريمه التقليدي الزمالك ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وقال خبير اللوائح: يوجد فى آخر الخطاب المرسل للنادي الأهلي، المادة 24 وفقا للوائح الاتحاد الدولي فيفا، تفيد بعدم مشاركة اللاعب في المباريات إلا عقب تسديد الغرامة المالية لنادي الزمالك.

وأوضح طلال عبد اللطيف خلال تصريحات متلفزة، ان النادي الأهلي ليس طرف فى هذه الأزمة ولكن في حال مشاركة اللعب سوف يخضع لعقوبات صارمة.

وأرسل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، أمس الاثنين، خطابا رسميا إلى الأهلي، يخطره فيه بأحقية محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأحمر، بالمشاركة في المباريات بدءا من لقاء سموحة، اليوم في نصف نهائي كأس مصر.

وأفاد الخطاب بأن اللاعب يحق له المشاركة، حتى موعد جلسة لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وستعقد لجنة الانضباط جلسة استماع للاعب، يوم 2 فبراير المقبل، لمعرفة أسباب عدم سداده الغرامة الموقعة عليه من قبل الفيفا.

وكان الفيفا قد وقع غرامة مالية على كهربا بقيمة مليوني دولار، مع فائدة بقيمة 5% من تاريخ توقيع العقوبة، وذلك بسبب انضمامه لنادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي رغم سريان عقده حينها مع الزمالك.