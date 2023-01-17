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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شيري أوتوماتيك بـ 70 ألف جنيه.. صور

سيارة شيري A11 موديل
سيارة شيري A11 موديل 2005

يمتلئ السوق المصري للسيارات المستعملة بالعديد من أنواع الإصدارات الصينية المختلفة، وتناسب هذه الطرازات اغلب فئات المجتمع المصري ومنهم فئة الشباب، ومن ضمن هذه السيارات شيري A11  موديل 2005 التي تنتمي الي فئة السيارات السيدان، وحظيت A11  بشهرة كبيرة بين المواطنين المصريين بفضل ما تمتلكه من مميزات منها، تصميمها الشبابي، وتوافر قطع غيارها، وانخفاض استهلاكها للوقود، بالإضافة الي طرحها في الأسواق بأسعار في متناول الجميع .

سيارة شيري A11 موديل 2005

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سيارة شيري A11 موديل 2005

مواصفات سيارة شيري A11 موديل 2005

تحصل سيارة شيري A11 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، مزود بعلبة تروس أوتوماتيك، وتقدم السيارة للبيع باللون الذهبي، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، وتم رفع السيارة لمدة 5 سنوات، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سيارة شيري A11 موديل 2005

تمتلك مقصورة سيارة شيري A11 العديد من المميزات منها، بصمة، وريموت كنترول، وسنتر لوك، وزجاج كهربائي، وتكيف، وراديو، وكاسيت، ونظام صوتي بالأبواب الأربعة، وفرش مقاعد من الجلد، ومقابض أبواب داخلية لسهولة فتح وغلق الأبواب، ومساحات إضافية للتخزين بالأبواب الجانبية، ودرج تخزين تم تثبيته بالتابلوه الأمامي، وإضاءة داخلية للقراءة، وأحزمة أمان، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، وأذرعه تم تثبيتها علي جانبي مقود الحركة، وكراسي أمامية يمكن التحكم في إعادة ضبطها بشكل يدوي.

سيارة شيري A11 موديل 2005

تظهر سيارة شيري A11 من الخارج بشكل مميز وأنيق بفضل احتوائها علي، مصابيح ضباب أمامية، وإضاءة خلفية، وإضاءة أمامية، وشبكة أمامية صغيرة يتوسطها شعار شركة شيري، ومرايات جانبية باللون الأسود يمكن إعادة ضبطها كهربائيا، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وتم تثبيت شعار شركة شيري علي الحقيبة الخلفية للسيارة، وإشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة.

سيارة شيري A11 موديل 2005

سعر سيارة شيري A11 موديل 2005

سيارة شيري A11 موديل 2005

تتوافر سيارة شيري A11 موديل 2005  للبيع بسعر 70 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

شيري شيري A11 سيارة شيري سيارة شيري A11 شيري A11 موديل 2005 A11 موديل 2005

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