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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التضامن الاجتماعي عن زبيدة صاحبة الـ87: مصدر للإلهام وكان حلمها تقعد على التختة|فيديو

زبيدة عبدالعال
زبيدة عبدالعال

تحدث الدكتور سمير الفقي رئيس وحدة المعرفة و البحوث بوزارة التضامن الاجتماعي عن زبيدة عبدالعال، التي حصلت على شهادة محو الأمية في عمر 87 عاماً، قائلاً:"الحاجة زبيدة مصدر للإلهام، و كان حلمها أن تحصل على شهادة محو الأمية، و تقعد على تخته، لانها أتحرمت من التعليم في صغرها"

التعليم أساسه الوعي

وأضاف " الفقي" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TEN"،أن زبيدة عبدالعال كانت تسير مسافة كبيره للغاية ،من بيتها حتى تصل إلى المعلمة في فصل محو الأمية، مؤكداً أن فرحتها كانت مذهلة عند حصولها على شهادة محو الأمية.


وتابع:" الإنسان لو عنده إستعداد يغير من نفسه و حياته، هيقدر ، حتى لو عنده ميت سنه  والتعليم أساسه الوعي بدون تعليم، هندور في دائرة الجهل"

زبيدة عبدالعال الفقي ة محو الأمية دة محو الأمية التضامن الاجتماعي

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