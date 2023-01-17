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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب رئيس جامعة المنوفية يبحث سبل زيادة الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة

جامعة المنوفية
جامعة المنوفية

عقد الدكتور صبحي شرف نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماعا بأعضاء هيئة التدريس بقسم الإنتاج الحيواني.

جاء ذلك حضور الدكتورة إلهام غنيم وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع  والدكتور إسلام فيض الله القائم بعمل رئيس القسم  والدكتور جمال راغب والدكتور سعيد عمر  والدكتور محمد الخشاب والدكتور كمال عبد الرحمن والدكتور سعيد عبد الله  والدكتورة أسماء عبد الله فتحي والدكتور أسامة أبو العز والدكتور إيمان صديق والدكتورالسيد الدهشان.

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وأشار الدكتور صبحي  شرف، إلى أن الإجتماع ناقش سبل الارتقاء بالقسم من النواحي الفنية والإدارية ، وكيفية زيادة الإنتاج بوحدة الإنتاج الحيواني من اللحوم ومنتجات الألبان للمساهمة في توفير هذه المنتجات للمجتمع بجودة عالية وأسعار  مناسبة ، إلي  جانب مناقشة  تدريب الطلاب على أحدث تقنيات التربية الحيوانية والتغذية السليمة وخطط العلاج والوقاية للحيوانات طبقا للمواصفات المحلية والعالمية في الثروة الحيوانية.

المنوفية الثروة الحيوانية جامعة المنوفية محافظ المنوفية التغذية السليمة الإنتاج الحيوانى

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