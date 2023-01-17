مفاجأة مدوية.. كهربا يقود هجوم الأهلي أمام سموحة في كأس مصر.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد عبدالباسط، مفاجأة مدوية قبل ساعات من مواجهة الأهلي وسموحة في بطولة كأس مصر، اليوم، الثلاثاء، حيث أكد ان محمود عبد المنعم كهربا سيشارك في المباراة.

ويلتقي الأهلي بقيادة مدربه مارسيل كولر مع سموحة، اليوم الثلاثاء، في نصف نهائي كأس مصر، قبل أيام من اصطدامه بغريمه التقليدي الزمالك ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وكتب عبد الباسط عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:

انفراد

تشكيل الأهلي أمام سموحة (كهربا يقود الهجوم)

محمد الشناوي

علي معلول - محمود متولي - رامي ربيعة - محمد هاني

حمدي فتحي - ديانج - محمد فخري

حسين الشحات - أحمد عبدالقادر

كهربا

وأرسل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، أمس الاثنين، خطابا رسميا إلى الأهلي، يخطره فيه بأحقية محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأحمر، بالمشاركة في المباريات بدءا من لقاء سموحة، اليوم في نصف نهائي كأس مصر.

وأفاد الخطاب بأن اللاعب يحق له المشاركة، حتى موعد جلسة لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وستعقد لجنة الانضباط جلسة استماع للاعب، يوم 2 فبراير المقبل، لمعرفة أسباب عدم سداده الغرامة الموقعة عليه من قبل الفيفا.

وكان الفيفا قد وقع غرامة مالية على كهربا بقيمة مليوني دولار، مع فائدة بقيمة 5% من تاريخ توقيع العقوبة، وذلك بسبب انضمامه لنادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي رغم سريان عقده حينها مع الزمالك.

خبير لوائح: الأهلي مهدد بعقوبة حال مشاركة كهربا أمام سموحة

وقال خبير اللوائح: يوجد فى آخر الخطاب المرسل للنادي الأهلي، المادة 24 وفقا للوائح الاتحاد الدولي فيفا، تفيد بعدم مشاركة اللاعب في المباريات إلا عقب تسديد الغرامة المالية لنادي الزمالك.

وأوضح طلال عبد اللطيف خلال تصريحات متلفزة، ان النادي الأهلي ليس طرف فى هذه الأزمة ولكن في حال مشاركة اللعب سوف يخضع لعقوبات صارمة.