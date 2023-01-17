وزير الخارجية البريطاني: نواصل دعم أوكرانيا لتحقيق النصر على روسيا

أعلن وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، أن بريطانيا ستواصل مساعدة أوكرانيا حتى تحقق النصر على روسيا.

وقال كليفرلي خلال زيارته لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: "سنواصل العمل بشكل وثيق للغاية مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بتدريب الجنود الأوكرانيين وتزويدهم بأسلحة حديثة".

وأضاف: "الرسالة التي نرسلها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي أننا ملتزمون الدفاع عن الأوكرانيين حتى يحققوا النصر".

وأعرب كليفرلي عن فخره بأن بريطانيا هي ثاني أكبر مورد للأسلحة لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة.

وكانت لندن أعلنت السبت أنها ستسلّم كييف دبابات تشالنجر 2، لتكون أول بلد يسلم كييف دبابات ثقيلة غربية الصنع.