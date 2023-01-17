عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية البريطاني: نواصل دعم أوكرانيا لتحقيق النصر على روسيا

جيمس كليفرلي
جيمس كليفرلي

أعلن وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، أن بريطانيا ستواصل مساعدة أوكرانيا حتى تحقق النصر على روسيا.

وقال كليفرلي خلال زيارته لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: "سنواصل العمل بشكل وثيق للغاية مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بتدريب الجنود الأوكرانيين وتزويدهم بأسلحة حديثة".

وأضاف: "الرسالة التي نرسلها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي أننا ملتزمون الدفاع عن الأوكرانيين حتى يحققوا النصر".

وأعرب كليفرلي عن فخره بأن بريطانيا هي ثاني أكبر مورد للأسلحة لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة.

وكانت لندن أعلنت السبت أنها ستسلّم كييف دبابات تشالنجر 2، لتكون أول بلد يسلم كييف دبابات ثقيلة غربية الصنع.

فضيحة تهز بريطانيا.. ضابط يعترف بارتكاب 49 جريمة|شاهد

بوريس جونسون يكتب مذكراته عن فترة رئاسته لحكومة بريطانيا

وزير الخارجية البريطاني بريطانيا أوكرانيا النصر روسيا الجنود الأوكرانيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يوم أسود على الدولار في السوق الموازية.. كم بلغ سعره مقابل الجنيه؟

بعد غياب أفشة.. شوبير يفجر مفاجاة سارة لجماهير الأهلي أمام سموحة.. شاهد

خسر 160 جنيها.. أسعار الذهب تواصل الهبوط اليوم على مستوى جميع الأعيرة

حقيقة رحيل فيريرا عن الزمالك .. مرتضى منصور يحسم الجدل

بعد بيان البنك المركزي.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

إيقاف جديد.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن قضية كهربا

تراجع حاد في عيار 21 الآن|مفاجأة بأسعار الذهب اليوم بعد الشهادات الجديدة

تضحية مالية كبيرة جدا.. عدلي القيعي يزف بشرى سارة لعشاق الأهلي

ترشيحاتنا

النواب يقر 4 اتفاقيات منح لا ترد بقيمة 24 مليون دولار

كهربا يقود تشكيل الأهلي أمام سموحة بكأس مصر

هل تعد النقوط في الأفراح من قبيل الديون؟ مجدي عاشور يجيب

أسرار ثمينة.. كواليس ليلة القبض على أخطر رجال المافيا في إيطاليا

ضربة بوتين الأخيرة.. الجيش الروسي يستعد لشن هجوم ضخم في أوكرانيا

السيسي يعقد قمة ثلاثية مع ملك الأردن والرئيس الفلسطيني.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخت البشاميل .. طريقة عمل صينية السمك بالجبنة

لأول مرة.. اكتشاف علاج لمرض قاتل يصيب الأطفال والكبار

السيسي والملك عبد الله يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والأردن

قضية نسب جديدة.. هل اعترف أحمد الفيشاوى بابنه من فتاة ألمانية؟

فيديو

1000 مفرج عنهم بقضايا رأي.. أبرز تصريحات طارق الخولي عن لجنة العفو |فيديوجراف

هنربي عصافير .. عمر كمال يعلن تفاصيل مشروعه الجديد مع حمو بيكا

معاشات ومنح استثنائية لبعض الفئات.. شاهد التفاصيل

يصل إلى 12 سم.. أصالة تكشف سر تواجدها على المسرح حافية القدمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ