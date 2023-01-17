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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام الزمالك فى الدوري الممتاز.. القنوات الناقلة

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك

تتجه الأنظار نحو استاد القاهرة الدولي عندما يستضيف مباراة الزمالك مع الأهلي في الجولة الـ14 من الدوري المصري.

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رد فعل الزمالك على مشاركة كهربا مع الأهلي أساسياً أمام سموحة

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وخسر الزمالك آخر مبارياته أمام بيراميدز في الدور نصغف النهائي من كأس مصر لموسم 2021-2022 بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق في الوقتين الأصلي والإضافي.

على الجانب الآخر، فاز الأهلي على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن نفس الدور من البطولة.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة، بينما يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 26 نقطة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 21 يناير.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

وتبدأ المباراة في الثامنة والنصف مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

يذكر أن الأهلي انتصر ذهابا في الموسم الماضي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة وانتهت مباراة الدور الثاني بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

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