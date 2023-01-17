دموعك وسام على صدرنا..جماهير الزمالك تدعم عبد الشافي رغم وداع كأس مصر

سادت حالة من الاستياء والغضب بين جماهير الزمالك بعد الخسارة من نادي بيراميدز بركلات الترجيح ووداع كأس مصر أمس الإثنين.

وانهالت التعليقات السلبية من الجماهير على اللاعبين الا واحد فقط وهو نجم الجبهة اليسرى اللاعب الدولي محمد عبد الشافي .

وانتشرت صورة لعبد الشافي بعد المباراة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وهو يجلس على أرضية ستاد القاهرة وهو يبكي بعد الخروج من البطولة الأعرق في تاريخ الكرة المصرية.



وجاءت تعليقات الجماهير كالآتي:

انضف قلب 💚

شيفو

ارفع راسك عاليا فأنت عنوان الرجال

بك انت يعلوا الزمالك فى كل مكان

انت رمز الفدا والوفا والانتماء

فدموعك وسام على صدورنا

وخنجر فى صدور الاغبياء

انهض فأنت بطل يهابه المتخاذلين

بك ومعك سننهض من تانى

راجل ياعبد عبدالشافي

لاعب خلوق مفيش زيه



ورفض البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة عقب مباراة بيراميدز اليوم في كأس مصر للموسم الماضي.

ويستأنف الفريق الأبيض تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي، المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتأهل فريق بيراميدز لنهائي كأس مصر بالفوز على نظيره الزمالك 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في نصف نهائي البطولة، بعد انتهاء الوقت الإصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق.