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رئيس التحرير
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بين الناس

حفاظا على الأرواح.. أهالي قرية جنبواى شرق بالبحيرة يطالبون بزيادة كشافات الإنارة

صدى البلد

استغاث قرية جنبواي شرق - التابعة لمركز ايتاي البارود - في محافظة البحيرة بالمسئولين، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء “بين الناس” التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، لعدم وجود أي إنارة تذكر ما يعرض حياتهم للخطر.

 

قال المواطن مسعد النجار في شكواه: "نعاني أمام قرية جنبواي شرق أشد المعاناة من عدم تواجد إنارة  وعند دخول الليل تتحول المنطقة إلى ظلام دامس، وذهبنا مرارا وتكرارا وأكثر من مرة إلى رئيس الوحدة المحلية لعرض الأزمة والمشكلة عليه ولم يتم تنفيذ شيء حتى الآن ".

 

وأضاف : أن جميع الكشافات الكهربائية أمام قرية جنبواي شرق غير صالحة كما نطالب بزيادة الإضاءة ونطالب بزرع 3 أعمدة كهرباء لاضاءه المزلقان جنبواي شرق لانه مظلم للغايه أسوه لمزلقان صفط الحريه تم الآضاءه منذ فتره  تبع الوحدة المحلية بصفط الحريه ظرا للظلام الحالك عند عبور المزلقان مما يعرض حياة المواطنين للخطر لوجود مزلقان السكة الحديد 

 

وأشار : أن الأمر يتسبب في فزع الأهالي، خاصة مع اقتراب الليل بجانب عدم القدرة على التنقل خوفا من التعثر فى الطريق، لافتا إلى أن مطالبهم ليست كبيرة أو بمعجزة، حتى تتأخر كل هذه السنوات ولا أحد يستجيب لهم.

أوضح: “سبق وتقدمنا بالكثير من المطالب، والتوجه إلى رئيس الوحدة المحلية للشكوى من عدم وجود إنارة ولكن دون جدوى"، وطالب محافظ البحيرة بالتدخل والعمل على إضاءة المنطقة ”.

 

وناشد المسئولين في البحيرة وشركة الكهرباء التدخل لسرعة حل هذه المشكلة والعمل على تركيب كشافات فى أعمدة الإنارة للإضاءة حرصا على حياة المارة وسلامتهم.

 

للتواصل مع الشاكى من خلال رقم 

01146268247

 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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