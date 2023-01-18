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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب .. حظك اليوم الأربعاء 18 يناير 2023 : اظهر حبك لشريك حياتك

برج العقرب اليوم
برج العقرب اليوم

برج العقرب أناس شغوفون وحازمون بتصميم وتركيز نادرًا ما تراهم في علامات الأبراج الأخرى، سوف يلجأون إلى البحث المتعمق للوصول إلى الحقيقة وراء أي شيء يجدون أنه مهم.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 18 يناير 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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برج العقرب .. حظك اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023 : رحلة عائلية

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برج العقرب .. حظك اليوم الاثنين 16 يناير 2023 : إنجازات طفيفة

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 18 يناير 2023

تقول التوقعات الفلكية اليومية، ستتلقى غرورك العديد من الدفعات الطفيفة اليوم، والتي ستدخلك إلى فترة ثقة تستحقها بجدارة، نظرًا لمدى شعورك تجاه نفسك، ستزيد من غرور كل شخص تتعامل معه دون أن تدري، هناك بعض المخاطر البسيطة على صحتك وسلامتك اليوم. 

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

سيعتمد هدفك لهذا اليوم على ظروفك الخاصة والأشياء التي تقدرها أكثر من غيرها، لا تبدأ أي عمل مهم اليوم؛ وإلا فإن جهودك ستكون هباءً. اتخاذ قرارات مستنيرة.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

للوقاية من اضطرابات الجهاز الهضمي، اعتني جيدًا بأمعائك والامتناع عن العادات الضارة مثل التدخين والإفراط في شرب الكحول. 

برج العقرب وحظك اليوم عاطفيا

ابذل جهدًا لدعم احتياجات وأهداف بعضنا البعض، بالإضافة إلى إظهار الحب والاهتمام لبعضكما البعض، في الأيام القادمة، يمكنكما تنظيم بعض المغامرات.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

من الممكن الخوض في جدال مع والديك أو أفراد الأسرة الآخرين في المنزل، خذها بلطف وتجنب إصدار الأحكام، لتجنب الإحباط، حاول ألا تأخذ الأمور على محمل الجد. 

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