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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الزمالك يستقر علي رحيل سامسون أكينولا لهذا النادي حال التعاقد مع مهاجم

صدى البلد

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن إمكانية انتقال البنيني سامسون أكينولا مهاجم الفريق الأبيض إلى الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الدراويش.

وأكد المصدر أن أحمد حسام ميدو المدير الفني للدراويش اتفق مع مسؤولي الزمالك على ضم سامسون أكينيولا للإسماعيلي، حال نجح الزمالك في إتمام تعاقده مع مهاجم أجنبي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويسعى الزمالك لضم النيجيري جون إيبوكا مهاجم سيراميكا كليوباترا الحالي، وفي هذه الحالة سيرحب مسؤولو الأبيض بانتقال سامسون أكينيولا إلى الإسماعيلي  في يناير الجاري.

واستأنف الفريق الأبيض تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي، المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتأهل فريق  بيراميدز لنهائي كأس مصر بالفوز على نظيره  الزمالك 4-3  بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في نصف نهائي البطولة، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق.

استقر  مسؤولو نادي الزمالك على  تطبيق لائحة العقوبات على اللاعبين بعد الخروج من كأس مصر عقب الخسارة من بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.
 

وبدأ اليوم الثلاثاء حسين ياسر المحمدي المدرب المساعد الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مهام عمله بالجهاز المعاون للبرتغالي جوسفالدو فيريرا بعد توليه المسؤولية خلفا لأحمد عبد المقصود المدرب المساعد الذي رحل عن منصبه بالأمس.

ورحل أحمد عبد المقصود عن منصبه عقب مباراة بيراميدز التي أقيمت  في نصف نهائي كأس مصر، وانضم للجهاز الفني لفريق البنك الأهلي في منصب المدرب العام مع أمير عبد العزيز المدير الفني الجديد .

اجتاز   يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك  المعار لنادي الحزم السعودي الكشف الطبي الذي خضع له في الساعات القليلة الماضية عقب وصوله مؤخرا إلى السعودية ، من أجل إعلان انضمامه  الي فريق الحزم السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.


وكان مجلس إدارة نادي الزمالك وافق على إعارة يوسف إبراهيم " أوباما" إلى نادي الحزم في فترة الانتقالات الحالية مع وجود بند  بأحقية نادي الحزم في شراء اللاعب.

وكان اوباما خرج  من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

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