شاهد عيان يفجر مفاجأة جديدة فى أزمة مسرحية "الحفيد" .. تفاصيل

تصدرت أزمة الفنانة لوسي مع زملائها في مسرحية الحفيد جدلا واسعا خلال الساعات الماضية.

وكشف الفنان تامر فرج عن مفاجأة من إحدى شهود العيان على الأزمة ، ونشر تامر فرج منشورا على حسابه بفيسبوك وعلق عليه :"وده رأى شاهد عيان فى تجاوزات الفنانه لوسى فى عرض مسرحية #الحفيد.

وكتب شاهد العيان :" وأنا في يوم الي اتفرجت على العرض ده سمعتها بودني وانا في وهي بتشتم وصوتها عالى جدا الصالة والفصل الثاني من المسرحية كانت الاستاذ عابد عناني والاستاذه زينب العبد عملين مشهد عظيم والحقيقة كان اول مشهد من اول العرض بعد مشهد ما كان بيلعبو محمود الوازق كان جايب ضحك عالي جدا جدا. واذ فجاة الاقى الاستاذة بتبص بمتها الغضب وتفول وهي على الخشابه جري

يلا انت وهي انا هقعد اتفرج عليکو انتو فكرین نفسکو مین عابد الي المفروض عامل. دور ابنها. ولان عابد من اعظم ممثلى مصر وعندي خبره كبيره فا تدارك الموضوع وكمل مع زينب فا الاقي الست دى بتف وهي مديا دهرها وبتقول دى قلت ادب انا كنت حااااااضر ده وعمتا والله حرام رزق الناس".

أشرف زكى يعلق على أزمة مسرحية الحفيد

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن إطلاق النقابة مبادرة للم الشمل بين أطراف أزمة مسرحية “الحفيد”، بين الفنانة لوسي ومجموعة من الفنانين قائلا: يعز علينا كنقابة للمهن التمثيلية أن نرى هذا المشهد بالأخص في المسرح القومي المصري الذي يعد كيانا كبيرا وضخما وأكبر من أي خلاف.

وأوضح في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أن مبادرة لم الشمل التي أطلقتها النقابة تأتي في إطار إنهاء الخلاف بين أطراف المسرحية، سواء الفنانة القديرة لوسي التي تعتبر عضو نقابة مهن تمثيلية وكذا الممثلين الشباب، وإيماناً من النقابة بضرورة احترام كياني نقابة المهن التمثيلية والمسرح القومي، وأن الفنانة القديرة لوسي حضرت بالفعل منذ قليل لنقابة المهن التمثيلية وهي الآن مجتمعة مع أعضاء النقابة وسيصل الفنانون الشباب طرف الأزمة بعد قليل لمقر النقابة.

وأوضح أن النقابة قررت عدم حديث أي طرف من الأطراف عن المشكلة للإعلام ولا مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: المبادرة هدفها إنهاء هذه الخلافات وعدم التصريح لأي طرف من الأطراف حول هذا الأمر؛ لان من يدفع فاتورة ذلك هو الفن المصري ويجعلنا تربة خصبة لتنال منا قنوات فضائية أخرى.



أتم: "أثق في الفنانة القديرة لوسي وهي عضوة نقابة وفي تقديرها واحترامها لكل من نقابة المهن التمثيلية والمسرح القومي وكذا الفنانين الشباب".

وأثارت الفنانة لوسي، الجدل خلال الساعات بسبب خلافها مع أبطال مسرحية “الحفيد”، والمعروضة على المسرح القومي واتهامهم لها بالتعدي عليهم وضربهم.