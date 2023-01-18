تحطم سيارة في انهيار بلكونة عقار قديم بالإسكندرية

تحطمت سيارة في انهيار أجزاء من شرفة عقار قديم بشارع عبدالرحمن فهمي بالحضرة، وذلك دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وشهدت منطقة الحضرة القبلية انهيار أجزاء من شرفة عقار قديم فى شارع عبد الرحمن فهمى بجوار نقطة الحضرة، دون وقوع إصابات، ولكن أسفر عن تلفيات فى سيارة أسفل العقار.

وبدأت الواقعة عندما تلقى قسم باب شرق بالإسكندرية بلاغًا يفيد سقوط أجزاء من عقار في شارع عبد الرحمن فهمى.

وعلى الفور انتقل مسئولو الحي وقوات الشرطة رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن العقار المشار إليه بناء قديم، مأهول بالسكان، مكون من طابق واحد ودور أرضى، وانهارت أجزاء من شرفة الطابق الأول علوى، ما تسبب فى تحطم جزء من سيارة تصادف تواجدها أسفل العقار.

وعلى الفور نقل مالك السيارة سيارته من أسفل العقار دون حدوث إصابات أو تلفيات كبرى.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.