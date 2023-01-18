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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يقدّم عددًا من أعماله الغنائية.. على الحجار ضيف برنامج «أنغام» غدًا

على الحجار
على الحجار

تستضيف الفنانة أنغام المطرب علي الحجار في برنامج أنغام المذاع عبر شاشة دبي خلال الحلقة المقبلة، والتي من المقرر أن يكشف عن الكثير من التفاصيل المثيرة حول حياته الفنية والشخصية.

وروجت الصفحة الرسمية لشاشة دبي عبر حسابها لموقع إنستجرام لكواليس الحلقة المقبلة لبرنامج أنغام الذي يستضيف علي الحجار، وعلقت عليها قائلة: «أنتم على موعد مع الفنان علي الحجار في ضيافة برنامج أنغام، الخميس المقبل على شاشة تلفزيون دبي».

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ومن المقرر، أن يقدم الفنان علي الحجار عددًا من أعماله الغنائية التي طرحها خلال السنوات الماضية، أبرزها، أغنية سمرة وبعيون كحيلة، وعلى قد ما حبينا، وروح جسد، وحلمي عايش، واللي اشترى، ولية الطريق.

ويحيى الفنان على الحجار ونجله أحمد على الحجار حفلا غنائيًا على خشبة مسرح ساقية الصاوى تحت شعار “ليلة فى حب الموسيقار الراحل أحمد الحجار” .

ويقام الحفل يوم ٢٦ يناير الجارى فى تمام 8 مساء وتم طرح التذاكر بسعر 200 جنيه".

وكان قد كشف الفنان علي الحجار، أصعب موقف مر عليه خلال عام 2022 وطريقة استقباله للعام الجديد، قائلا: "عام 2022 فى بدايتها مرت علي فى وفاة أخي أحمد وكانت مسألة صعبة جدا، ولكن عندما رأيته كيف توفي وبهدوئه وسكينته المعتادة قولت انا نفسي الوفاة بتاعتي تكون بالطريقة دي".

وأضاف "الحجار" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "أخويا أحمد محظوظ طوال عمره بالرضا، وكنت أتحدث مع صديقي وقالي إن هناك آية قرآنية تقول ولسوف يعطيك ربك فترضي، أى أن الهدية الكبيرة من الله هي الرضا، وأحمد الحمد لله خلال عزاه مصر كلها حضرته، واكتشفت انه كان نجم كبير وهو مكنش بيحب كدا وكان فى حاله دائما".


وتابع: "عملت حوالي 15 اغنية حتى الآن، وحظي أني مخلص أغنية لرأس السنة، وأقول خلال 2023 ربنا يهون لأن مازالت الحالة الاقتصادية للعالم في أزمة".
 

الفنانة انغام برنامج أنغام علي الحجار أغاني علي الحجار

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