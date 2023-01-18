استكمال فعاليات أنشطة قصر ثقافة العريش بالقراءة الحرة واكتشاف المواهب

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، مجموعة أنشطة متنوعة لتعزيز القيم الإيجابية للنشء وتنمية المهارات الثقافية والفنية وإكتشاف المواهب بكافة المجالات، عن طريق إقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحانى.



وعقد بقصر ثقافة العريش بمكتبة الطفل استكمال فعاليات أنشطة اجازة نصف العام الدراسي، وتضمنت معلومة من كتاب "لماذا الكنغر له جراب" . ، وذلك في اطار فعاليات انشطة قصر الثقاف، بالقراءة الحرة واكتشاف المواهب والورش الفنية.

وقد حيث قامت الطفلة اسيل أحمد بقراءة المعلومة على الرواد .

الرسم والشعر

واستكمل قصر ثقافة العريش نشاطه بالرسم والقراءة الحرة واكتشاف المواهب فى الرسم والشعر والغناء ،باشراف الفنانه إيناس سمير مدير القصر. التكريم