عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عربية النواب تشيد بالقمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية لتحقيق السلام الشامل والعادل

أحمد فؤاد أباظة وكيل
أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب

رحب النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بالبيان الصادر عن القمة الثلاثية التى تم عقدها بقصر الاتحادية بالقاهرة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والملك عبد الله الثانى ابن الحسين ملك المملكة العربية الاردنية والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين مشيداً بتأكيد البيان على ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة واستمرار جهودهم المشتركة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وأشاد " أباظة " فى بيان له اصدره اليوم بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني ابن الحسين على دعمهما الكامل لجهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به القضية الفلسطينية وسط تحديات إقليمية ودولية متزايدة وتشديد القادة على ضرورة توفير المجتمع الدولي الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة وتكاتف الجهود لإيجاد أفق سياسي حقيقي يعيد إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، محذرين من خطورة استمرار غياب الأفق السياسي وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار.

كما أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة بمطالبة القمة الثلاثية بوقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل والتي تشمل الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم والاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للمدن الفلسطينية، وانتهاك الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.

وشدد القادة على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وبما يضمن احترام حقيقة أن المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة الوحيدة المخولة إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك وتنظيم الدخول إليه.

وكان الرئيس السيسى والرئيس محمود عباس قد أكدا على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

وأكد القادة على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام، الذي يعد مصلحة وضرورة للشعب الفلسطيني الشقيق، لما لذلك من تأثير على وحدة الموقف الفلسطيني وصلابته في الدفاع عن قضيته، وعلى ضرورة اتخاذ إجراءات جادة ومؤثرة للتخفيف من حدة الأوضاع المعيشية المتدهورة لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

وأشاد الملك عبد الله الثاني ابن الحسين والرئيس محمود عباس بالجهود المصرية المبذولة للحفاظ على التهدئة في القطاع وإعادة الإعمار، مع التأكيد مجدداً على مسؤولية المانحين الدوليين في جهود إعادة إعمار القطاع.

كما شدد القادة على أهمية استمرار المجتمع الدولي في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وضرورة توفير الدعم المالي الذي تحتاجه للاستمرار في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي، لا سيما في ظل الدور الإنساني والتنموي الهام الذي تقوم به الوكالة لصالح أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

واتفق القادة على استمرار التشاور والتنسيق المكثف في إطار صيغة التنسيق الثلاثية المصرية - الأردنية - الفلسطينية على جميع المستويات، من أجل بلورة تصور لتفعيل الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات، والعمل مع الأشقاء والشركاء لإحياء عملية السلام، وفقاً للمرجعيات المعتمدة، وذلك في إطار الجهود الرامية لمساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق على نيل جميع حقوقه المشروعة، وفي مقدمها حقه في الحرية والاستقلال والدولة ذات السيادة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الدولة الفلسطينية المستقلة المملكة العربية الاردنية مبادرة السلام العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجع 1200 جنيه|انخفاض الذهب بعد بيان البنك المركزي ومفاجأة في عيار 21

نزل 400 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة بعد بيان البنك المركزي وعيار21 الآن مفاجأة

مفاجأة مدوية.. صفقة الأهلي الجديدة مُهددة بالإيقاف 4 شهور

مسرحية هزلية والماتش متفوّت|تعليق صادم من مرتضى منصور على فوز الأهلي أمام سموحة

الدولار يتراجع للمرة الثالثة مقابل الجنيه|ومفاجأة بسعره الآن في البنوك بعد بيان المركزي

متشتروش سبائك.. رسالة هامة من مستشار وزير التموين للمواطنين

نتقابل في شهر 8 | محامي كهربا يثير الجدل من جديد

أمير مرتضي يعلن تقديم شكوى ضد الأهلي بسبب جماهيره ومشاركة كهربا

ترشيحاتنا

تامر عبد الحميد يزف خبرًا سارًا لجماهير الأهلي بشأن كهربا.. فيديو

احذروا ربط فيسبوك برقم معروف.. 6 خطوات لحماية حساباتك من الاختراق

نيران متحركة لحسم الحرب.. أوكرانيا أقرب لتلقي أفضل الدبابات القتالية في الغرب

توج بـ 5 بطولات.. أرقام البرازيلي جوستافو صفقة النادي الأهلي المحتملة

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال|صور

وزير الإسكان يُصدر 9 قرارات لإزالة تعديات ومخالفات بناء بـ4 مدن جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند بسبب رقصة.. شاهد| إطلالات أثارت الجدل للفنانة نسرين طافش

سب وقذف واتهامات خادشة.. القصة الكاملة لـ ريهام سعيد وحسن شاكوش

تحذير .. نوع من الأسماك يسبب السرطان| دراسة صادمة

نشرة المرأة.. أفضل وجبة لصحة الأوعية الدموية وتقليل الالتهاب.. ومنى فاروق تثير ضجة بإطلالة ملفتة

فيديو

أخيرا اعترفت بيه.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل بحديثه عن ابنه

العثور على هيكل عظمي في منزل مغلق منذ 20 عاما في أيرلندا|فيديوجراف

تخلص من جاره بسبب الفول.. وأهل الضحية يطالبون بالقصاص

ماذا يحدث في الكويت؟.. أمطار غزيرة وتجمعات مياه وهبوط أرضي بالطرق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ