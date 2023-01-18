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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

برفقة انتصار السيسي.. الملكة رانيا تشارك الشعب الأردني صور زيارتها لمصر

العاهل الأردني وزوجته
العاهل الأردني وزوجته في زيارة لمصر

شاركت الملكة رانيا، ملكة الأردن، مجموعة من صور زيارتها مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى مصر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وظهرت الملكة رانيا في جميع الصور التي شاركتها برفقة إنتصار السيسي، زوجة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد استقبل، أمس الثلاثاء، الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة أخيه جلالة الملك الأردني، مشيداً بقوة العلاقات التاريخية بين مصر والأردن، وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط أخوة ومودة ومصير مشترك، ومؤكداً أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين، خاصةً في ضوء ما يجمعهما من توافق في الرؤى والمصالح، وفي ظل التحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة.

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ومن جانبه، أعرب العاهل الأردني عن تقدير بلاده لمصر قيادة وشعبًا، وترحيب الأردن بالمستوى القائم للتنسيق المشترك مع مصر للتعامل مع مختلف الأزمات التي تمر بها دول المنطقة، والتي تهدد أمن واستقرار الشعوب العربية، مشيدًا في هذا السياق بالدور المحوري لمصر في خدمة القضايا العربية وجهودها لتعزيز التضامن العربي.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي، خاصة ما يتعلق بتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري.
 

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