نستورد 97% من احتياجاتنا|نائبة تطالب الحكومة بخطة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزيتية

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية أولوية قصوى خلال الفترة المقبلة، ولعل المحاصيل الاستراتيجية تحظى باهتمام كبير، إضافة إلى المحاصيل الزيتية التى لا تقل أهمية عن المحاصيل الأساسية.

وأضافت “رشاد”، فى بيان صحفى لها، أن مصر تستورد تقريبا 97% من احتياجاتها السنوية من الزيوت النباتية التى تقترب من 2.6 مليون طن، لافتة إلى أن ذلك يكون فى صورة زيوت خام تُكرر محليًا، أو بذور زيتية تُعصر ثم تُكرر محليًا أيضًا، وهذا يؤكد أهمية وضع خطة لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيا من المحاصيل الزيتية.

وأشارت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إلى أن الحكومة سبق وأن أعلنت عن رغبتها فى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزيتية عند 10%، بحلول العام 2025، مقابل 2 ـ 3% حاليًا، ولهذا يجب الوقوف على ما تم تحقيقه من خطوات على أرض الواقع لترجمة هذا التوجه فى صورة حقيقة تمهيدا لتحقيق الاكتفاء بنسبة تدريجية.

وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة التركيز على التوسع فى المحاصيل الزيتية من خلال نظام الزراعات التعاقدية، مع تبني استراتيجية جديدة وواضحة للتوسع بهدف تخفيض فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الصعبة، خاصة أن الزراعات التعاقدية ستشجع الفلاحين على زراعة مزيد من المساحات، وستتضمن عائدا أفضل للمزارعين.

وطالبت بتفعيل قانون الزراعات التعاقدية الذى صدر فى سنة 2015 على مختلف المحاصيل الاستراتيجية والزيتية.