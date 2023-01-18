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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فقرة خططية في مران الزمالك اليوم

صدى البلد

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة خططية خاصة خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة الأهلى المقبلة في مسابقة الدوري.

وشهدت هذه الفقرة تركيز خاص من البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني على تنفيذ اللاعبين بعض الأمور الخططية والفنية الخاصة بخطة اللعب في إطار الاستعداد للقاء القمة المرتقب.

وحرص المدير الفني على منح اللاعبين التعليمات الفنية بشكل متواصل خلال الفقرة الخططية والتي أشرف عليها وقادها بنفسه في إطار الاستعداد لمباراة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمباراة الأهلي المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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