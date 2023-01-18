ماهر هاشم سكرتيرًا مساعدًا.. تعيين ونقل 10 قيادات محليات جديدة بكفر الشيخ

اعتمد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية تضم 125 قيادة محلية، من بينهم تعيين ونقل 10 قيادات بمحافظة كفر الشيخ.

وتضمنت الحركة في محافظة كفر الشيخ تعيين ونقل 10 قيادات محلية هم: اللواء ماهر كامل هاشم، ديوان عام محافظة القاهرة إلى سكرتير عام مساعد كفر الشيخ وحسن صفوت موافي رئيس حي الهرم بالجيزة إلى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وخالد محمد عبد المنعم كشك رئيس حي الشرق ببورسعيد إلى مركز ومدينة قلين وعلاء محمد يوسف رئيس مركز ومدينة برج العرب بالإسكندرية إلى مركز ومدينة دسوق وتعيين هاني أحمد يوسف في مركز ومدينة الرياض وحاتم محمد عطية الهديبي رئيس حي السيدة زينب بالقاهرة إلى مركز ومدينة مطوبس.

كما تضمنت الحركة تعيين ونقل كل من غريب أحمد عارف، رئيس حي الموسكي بالقاهرة إلى مركز ومدينة سيدي سالم، وأشرف على بهجت منصور، رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ إلى حي غرب كفر الشيخ، ومحمد عمرو الفداوي ، رئيس مركز ومدينة بلطيم، وعايدة عطية ماضي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ إلى ديوان عام المحافظة، وأحمد السنوسي داوود، رئيس مركز ومدينة بلطيم إلى ديوان عام المحافظة.



وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الحركة السنوية تضمنت تعيين 58 قيادة جديدة ضمن إجراءات إعلان الوزارة رقم (1) لسنة 2021 بعد حصولهم على كافة الدورات التدريبية والبرامج النظرية والعملية في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ومعهد إعداد القادة قبل توليهم مهام عملهم الجديد، كما تضمنت الحركة السنوية نقل 67 قيادة محلية بالمحافظات.



وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الوزارة تسعى لضخ دماء جديدة من المتميزين للمناصب القيادية في المحليات لتكون قادرة على العطاء والتفاني في العمل لدفع عجلة التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.