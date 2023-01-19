رب أسرة لذوى الاحتياجات الخاصة يناشد التضامن صرف معاش تكافل وكرامة لأبنائه

استغاث المواطن محمد وهبى فهيم عبد الكريم، المقيم مركز المنشاة العمارى التابعة لمحافظة الأقصر، في رسالة لخدمة شكاوى "بين الناس" التى يقدمها موقع “صدى البلد”، بوزارة التضامن الاجتماعي، لمساعدة في صرف معاش “تكافل وكرامة” لأسرته.

يقول فى رسالته: “أنا أبلغ من العمر 49 عاما، وأعاني من مرض الغضروف وكنت أصرف معاش تكافل وكرامة لكنه توقف، ولديه من الأبناء ثلاثة من ذوى الاحتياجات الخاصة، نورهان وتبلغ من العمر 13 عاما وتعانى من إعاقة بصرية وهى الوحيد التى تصرف معاشا، أما عبد الله البالغ من العمر 6 سنوات ويعانى من إعاقة بصرية أيضا، وقدمت له على معاش عدة مرات، وجاء رد بالاستحقاق منذ 2018، ولكن لم أتمكن من استلام الفيزا لصرف معاشه حتى الآن، وابنتي مريم تبلغ من العمر 10 سنوات وتعانى من صرع وقدمت لها على معاش، وجاء الرد بأحقيتها ولكنها أيضا حتى الآن لم تستلم فيزا لتتمكن من صرف معاشها”.

وأضاف: “حتى زوجتى صفاء محمود عبيد، كانت تصرف معاشا ولكنه توقف دون سبب، ونحن فى أمس الحاجه لهذه المعاشات”.

وتابع: “قدمت شكاوى على النت كتير، وما فيش فايدة، وكل الشروط تنطبق عليّ، ولا معاش ولا تأمين، ولا أمتلك سيارة، ولا أراضي ولا عقار، ولا أقدر على العمل وأعيش على فضلات الناس”.

واستطرد: "نحن في أمسّ الحاجة إلى هذا المعاش؛ لأقوم بقضاء مستلزمات المأكل والمشرب وسداد المرافق الشهرية".

وناشد وزيرة التضامن الإجتماعي، ومحافظ الأقصر، والمسئولين بالتضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، النظر إلى حالتها وحال أسرتة بعين الرحمة والعطف، والموافقة على صرف معاش تكافل وكرامة لإعانتهم على صعوبات الحياة.

رقم فيزا محمد وهبى المتوقف 5226007904231554

رقم فيزا السيدة صفاء المتوقفة 6377852027619457

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