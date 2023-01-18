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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال منتدى دافوس الأقتصادي العالمي في سويسرا

الخارجية السعودية: الصراع في اليمن لن ينتهي إلا بالتسوية السياسية

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان


أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في منتدى دافوس الأقتصادي العالمي في سويسرا اليوم الأربعاء، أن الصراع في اليمن لن ينتهي إلا من خلال تسوية سياسية.

 

وقال وزير الخارجية: "نحتاج لإيجاد سبيل لإعادة الهدنة في اليمن، والعمل على تحويلها إلى وقف دائم لإطلاق النار".

 

وشدد الأمير فيصل بن فرحان على أن "الحرب في اليمن يجب أن تنتهي عن طريق التفاوض".

 

وأعلن وزير الخارجية السعودي الثلاثاء الماضي، "أن المملكة تواصلت مع إيران وتحاول إيجاد طريق للحوار".

 

وأضاف خلال كلمته في جلسة بمنتدى دافوس شارك فيها وزراء خليجيون وأوروبيون: "الحوار هو السبيل الأمثل لحل الخلافات في المنطقة.. ونحاول إيجاد مسار للحوار مع الجميع ونركز على التنمية".

 

كما اعتبر وزير الخارجية السعودي أن "التركيز على التنمية بدلاً من الشؤون الجيوسياسية إشارة قوية لإيران والآخرين بأن هناك مسارات أخرى للرخاء المشترك".

 

وفي سياق متصل، قال الأمير فيصل بن فرحان في جلسة الثلاثاء، إن لدى الرياض "شراكة قوية مع الولايات المتحدة لكن هذا لا يعني أننا نتفق دائماً".

 

وذكر وزير الخارجية السعودي أن "اقتصاد المملكة سيكون الأسرع نموا هذا العام".

 

وأضاف أن السعودية تساند التحول للطاقة النظيفة، لكن ذلك سيستغرق عقوداً، مضيفاً أن "المملكة تعمل على استقرار أمن الطاقة".

 

وأشار إلى أن منظمة أوبك+ واجهت تقلبات السوق، وعملت لصالح المنتجين والمستهلكين.

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