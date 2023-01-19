مانشيستر يونايتد يرتقي للمركز الثالث بالدوري الإنجليزي بعد التعادل مع كريستال بالاس

ارتقى فريق مانشستر يونايتد إلى المركز الثالث بالدوري الانجليزي بعد التعادل ١/١ مع كريستال بالاس، من المباراة المباراة المؤجلة من الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي، والتي تجمعهما في الوقت الحالي.

هدف المباراة الوحيد حتى الآن جاء عن طريق البرتغالي برونو فيرنانديز من متابعة لتمريرة كريستيان إريكسن في الدقيقة 44.

وتعادل فريق كريستال بالاس في الدقيقة ٩١.

تشكيل مانشستر يونايتد

وشارك الهولندي فاوت فيجورست للمرة الأولى كأساسي مع مانشستر يونايتد في مباراة اليوم.

وضم تشكيل مانشستر يونايتد كلا من:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: إيرون وان بيساكا - رافاييل فاران - ليساندرو مارتينيز - لوك شاو

خط الوسط: كاسيميرو - كريستيان إريكسن - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: أنتوني - ماركوس راشفورد - فاوت فيجورست

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ٣٩ نقطة، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الثاني عشر برصيد ٢٣ نقطة.