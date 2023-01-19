بقيمة 2.6 مليار .. أمريكا تجهز لحزمة مساعدات عسكرية ضخمة لأوكرانيا

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة تضع اللمسات الأخيرة لحزمة ضخمة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بنحو 2.6 مليار دولار.

من جانبه، أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، أنه من أولويات بلاده في الوقت الراهن تزويد أوكرانيا بمنظومات الدفاع الجوي.

الدفاع الجوي أولوية

وقال كيربي اليوم الخميس: "لم أر ولا علم لدي بعدد بطاريات "باتريوت" التي تحتاجها أوكرانيا. لكننا نعلم أن الدفاع الجوي يبقى أولوية".

ولفت كيربي إلى أن تسليم منظومات الدفاع الجوي إلى أوكرانيا سيستغرق وقتا، بسبب تدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام "باتريوت".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدر، أن "الولايات المتحدة ستبدأ في تدريب القوات الأوكرانية على منظومة صواريخ باتريوت في أوكلاهوما قريبًا في الأسبوع القادم، وسيتم تدريب 90 - 100 أوكراني على مدى عدة أشهر".

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق بأن الولايات المتحدة وحلف "الناتو" متورطان بشكل مباشر في أوكرانيا، بتوريد الأسلحة وتدريب العسكريين في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

وكانت الولايات المتحدة، أعلنت بوقت سابق هذا الشهر عن حزمة مساعدات عسكرية كبيرة لأوكرانيا و"الدول المتضررة من الحرب"، تبلغ قيمتها 3.75 مليار دولار.

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان آنذاك إن مبلغ الحزمة مقسم إلى2.85 مليار دولار في صورة سحب من مخزونات وزارة الدفاع الأميركية تُسلم فورًا إلى كييف، وتمويل عسكري أجنبي بقيمة 225 مليون دولار لبناء قدرات بعيدة المدى وتحديث القوات الأوكرانية، وتمويل عسكري أجنبي بقيمة 682 مليون دولار "للشركاء والحلفاء الأوروبيين" لتحفيز وتعويض المعدات العسكرية التي يتبرعون بها لأوكرانيا.

وأضاف بلينكن "أعلن أيضًا أننا نعمل مع الكونغرس لتقديم تمويل عسكري أجنبي إضافي بقيمة 907 ملايين دولار بموجب قانون الاعتمادات التكميلية الإضافية لأوكرانيا لسنة 2022".