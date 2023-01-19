عاجل وبالأسماء.. 3 صفقات سوبر تقترب من الزمالك| تفاصيل مثيرة

أقترب نادي الزمالك من حسم 3 صفقات من العسل الثقيل قبل إنتهاء الميركاتو الشتوي الحالي.

وذكرت تقارير صحفية ، أن مرتضي منصور حصل علي توقيع عبدالله السعيد قائد فريق بيراميدز وناصر منسي مهاجم البنك الاهلي.

وشددت التقارير علي أن، النيجيري جون إيبوكا أقترب من نادي الزمالك بعد إقتراب وجهات النظر من الناحية المادية مع إدارة سيراميكا كليوباترا.

وسقط نادي الزمالك بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا أمام نظيره فريق بيراميدز بركلات الترجيح ليودع بطولة كأس مصر.

وساهم أحمد سيد زيزو في خروج نادي الزمالك من بطولة كأس مصر بعد اهداره ركلة الجزاء الأولي امام بيراميدز.

فشل زيزو مع نادي الزمالك فى تسديد ركلات الترجيح امام بيراميدز لم يكن الأول بل سبقه العديد من الركلات المهدرة من جانب اللاعب لدى مشاركته محليا ودوليا بقميص الفارس الأبيض ومنتخب مصر الوطني.