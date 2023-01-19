كيا أوتوماتيك بـ 120 ألف جنيه| صور

ينتشر داخل السوق المصري للسيارات المستعملة أنواع مختلفة من إصدارات شركة كيا الكورية، ويبحث أغلب المواطنين المصريين عن سيارات تناسب دخولهم الشهرية، وتساعدهم علي التنقل والذهاب الي أعمالهم بسهولة، وبأقل تكلفة.

ومن هذه السيارات كيا سيفيا موديل 1999 والتي تنتمي الي فئة السيارات السيدان، وتتميز سيفيا عن غيرها من الإصدارات بسبب أسعارها المتوسطة، وانخفاض استهلاكها للقود، وتوافر قطع غيارها بسهولة .

سيارة كيا سيفيا موديل 1999

سيارة كيا سيفيا موديل 1999

مواصفات محرك سيارة كيا سيفيا موديل 1999

زودت سيارة كيا سيفيا بمحرك سعة 1500 سي سي، مزود بناقل حركة أوتوماتيك، وتباع السيارة باللون الأزرق، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سيارة كيا سيفيا موديل 1999

زودت مقصورة سيارة كيا سيفيا بالعديد من التجهيزات منها، حوامل أكواب أمامية، وتكيف، وكاسيت، وراديو، و4 سماعات بالأبواب الأربعة، وفرش مقاعد من الجلد، ودرج تخزين أمامي مثبت بالتابلوه، ومساحات تخزين إضافية بالأبواب الأمامية، ودرج تخزين أمامي مثبت بالتابلوه، وإضاءة داخلية، وأحزمة أمان، ومساند رأس أمامية، ويمكن تعديل حركة المقاعد الأمامية بشكل يدوي، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، وأذرعه تم تثبيتها علي جانبي مقود الحركة.

سيارة كيا سيفيا موديل 1999

تظهر سيارة كيا سيفيا من الخارج بشكل مميز وأنيق بفضل احتوائها علي، إضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، ومصابيح ضباب أمامية، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة كيا، وإشارات صغيرة تم تثبيتها علي جانبي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، ومرايات جانبية بنفس لون السيارة، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومقابض أبواب بنفس لون السيارة.

سيارة كيا سيفيا موديل 1999

سعر سيارة كيا سيفيا موديل 1999

تباع سيارة كيا سيفيا موديل 1999 بسعر 120 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة.