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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد فشل انتخاب رئيسا للجمهورية.. نائبان لبنانيان يقرران الاعتصام داخل البرلمان

البرلمان اللبناني
البرلمان اللبناني

فشل البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، في انتخاب رئيس للجمهورية خلال جلسته المخصصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس السابق للمرة الـ 11.

وعلى إثر الفشل في انتخان رئيس للجمهورية، قرر النائبان ملحم خلف ونجاة عون صليبا، الاعتصام داخل المجلس النيابي، لحين انتخاب رئيس للجمهورية.

وقبل بدء الجلسة، قام النائب اللبناني، ملحم خلف، بإجراء مداخلة أعلن فيها أنه وصليبا سيبقيان داخل مبنى البرلمان لإبقاء الجلسات مفتوحة حتى انتخاب رئيس.

وقال النائبان في بيان مشترك: "على مدى 7 أشهر دخلنا في دوامة عطلت كافة المؤسسات والديمقراطية، ووضع لبنان وشعبه في خطر فقدان الوطن والنظام الديمقراطي، ما نشهده هو عملية غير مسبوقة ووصل فينا الحد لنشعر وكأننا عاجزين. المجلس النيابي بكل أعضائه هم المسؤولين الوحيدين عن عدم إنتاج رئيس واستعادة الحياة العامة لطبيعتها، لا يمكن أن نستمر بنهج تعطيلي وغير مسؤول".

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وتسائلا: "ماذا يعني أن نكون نوابا وشعبنا يطالب بالخبز والدواء والكهرباء والمياه، ونحن نقف عاجزين متفجرين على دورات وجلسات متتالية عبثية وغير منتجة"، معلنين أنه "أمام هذا الكم من الإحساس بالعجز، قررنا أنا والزميلة نجاة، كمبادرة يمكن أن يلتحق بها نواب آخرين، أن نكسر هذا الجمود بوقفة يمكن أن يعتبرها البعض شكلية، لكننا نطبق أحكام الدستور".

وشددا على "أننا سنبقى داخل المجلس لنفتح فجوة من خلال حسن تطبيق الدستور ونقول لا يمكن إقفال الجلسات".

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