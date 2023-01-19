أمن القاهرة يضبط 4 تجار مخدرات بحوزتهم 10 كيلو حشيش قبل ترويجها..صور

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، في ضبط ٤ تجار مخدرات بحوزتهم كميات كبيرة من مخدر الحشيش والأيس والإستروكس وذلك قبل ترويجها على عملائهم.

وكانت أجهزة الأمن قد نجحت في ضبط أحد الأشخاص حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة التبين ، وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 10,500 كيلو جرام.





كما تم ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس ، وبحوزته 500 جرام لمخدر الحشيش وكمية من مادة الأيس المخدر وعدد من الأقراص المخدرة وفرد خرطوش وطلقات لذات العيار ومبلغ مالى و2 ميزان حساس.

وضبط شخصين حال إستقلالهما سيارة ملاكى "مستأجرة" بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزتهما كمية من مخدر الإستروكس وزنت 5,500 كيلو جرام وفرد خرطوش وطلقتين لذات العيار وميزان حساس ومبلغ مالى ، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى مليون جنيه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.