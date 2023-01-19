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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بلاش نقف في الأرزاق.. هند عبدالحليم: أنا متجوزة وبشتغل عادي

هند عبد الحليم
هند عبد الحليم

عبّرت الفنانة هند عبد الحليم، عن استيائها من مروجي الاشاعات التي تتضمن ابتعادها عن الفن وانشغالها بالزواج.

وكتبت هند عبد الحليم، من خلال صفحتها الشخصية على “الفيسبوك”: “للتوضيح بس عشان في ناس فاكرة اني اتجوزت و مبقتش بشتغل و مش فاضية ..  يا جماعة يالي فاهمين كده ارجوكوا بلاش قرارات و حاجات على لساني انا ما قلتهاش ولا قررتها”.

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وتابعت هند عبد الحليم قائلة: “انا اه اتجوزت بس بشتغل عادي جدا و عايزه اشتغل و مفيش حاجة تمنعني عن ده و ان شاء الله في مسلسل نازل الأسبوع الجاي صورته من كام شهر في لبنان و انا متجوزة عادي جدا (بلاش نقف في ارزاق الناس حرام) .. شكراً”.

يذكر أن آخر أعمال هند عبد الحليم حكاية "تقلها دهب"، بمسلسل "إلا أنا"، التي سردت قصص 3 من بطلات الرياضة المصرية، وهن فريال أشرف التي توجت بالميدالية الذهبية في رياضة الكاراتيه، وهدايا ملاك التي حققت البرونزية في رياضة التايكوندو، وسمر حمزة بطلة مصر في المصارعة، خلال أولمبياد طوكيو 2020.


وقامت هند عبد الحليم بدور فريال أشرف بطلة الكاراتيه، وهلا السعيد قدمت شخصية المصارعة سمر حمزة، وجسدت الفنانة سارة عبد الرحمن شخصية هداية ملاك.

هند عبد الحليم الفنانة هند عبد الحليم هند لبنان تقلها دهب إلا أنا

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