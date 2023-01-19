عمدة صعيدي يتبرع على الهواء بـ 200 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر..فيديو

وجه الإعلامي مصطفى بكري التحية لأحد المواطنين من أبناء الصعيد، بعد إعلانه على الهوء، خلال مداخلة هاتفية عن تبرعه بـ 200 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن هذا التبرع، هي دعوة لكل المواطنين الشرفاء أن يسارعوا بالتبرع لصالح الدولة على صندوق تحيا مصر، قمعلقا “إنا تبرعت بشهر من راتبه لصالح صندوق تحيا مصر”.

نظرة إلى الطبقة الفقيرة

وأشار مصطفى بكري إلى أنه “أقول للرئيس السيسي كان الله في عونك، وأنت مقاتل وليس أمامك طريق سوى أن تتحمل وتمضي بالوطن، ولكن بنظرة إلى الطبقة الفقيرة”.