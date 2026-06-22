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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم في قضية وفاة ابنة زوجته ببدر

جثة
جثة
رامي المهدي

أجلت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة سائق متهم بالتسبب في وفاة ابنة زوجته، إثر التعدي عليها بالضرب داخل مسكن الأسرة بمدينة بدر، إلى جلسة 26 سبتمبر المقبل.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد توجيه اتهام إليه بالتعدي على الطفلة، ما أدى إلى وفاتها متأثرة بالإصابات التي لحقت بها، كما أسندت إليه تهمة حيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

وكشفت أوراق القضية أن الواقعة تعود إلى أغسطس 2025 بدائرة قسم شرطة بدر، حيث اعتدى المتهم على الطفلة عقب عودتها من اللهو بالطريق العام وظهورها بملابس متسخة، الأمر الذي أثار غضبه.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم انهال على الطفلة بالضرب، متسببًا في إصابات بالغة بالرأس والوجه، وفقًا لما أثبته تقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياتها لاحقًا.

وأكدت النيابة العامة أن المتهم لم يقصد إزهاق روح المجني عليها، إلا أن الاعتداء الذي ارتكبه أفضى إلى وفاتها، ما يشكل جريمة الضرب المفضي إلى الموت، إلى جانب اتهامه بحيازة مواد مخدرة، وتمت إحالته إلى المحكمة المختصة للفصل في الاتهامات المنسوبة إليه.

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