عن طريق الموبايل.. وكالة ناسا تتيح لعامة الناس اكتشاف الكواكب وتحليلها

عرضت قناة “سكاي نيوز عربية” تقريرا عن إمكانية عامة الناس، مشاركة وكالة الفضاء الدولية "ناسا" فى اكتشاف الكواكب.

وحسب التقرير فإن "وكالة ناسا" أتاحتاستخدام برنامجها "إكسوبلانت واتش" لكل مَن يرغب بالمساهمة في اكتشاف الكواكب الخارجية وتوصيفها وجمع بياناتها.

وأوضح التقرير أن برنامج "إكسوبلانت واتش" يتيح لعامة الناس تعلم كيفية مراقبة الكواكب الخارجية وإجراء تحليل بيانات لها وتحديد مداراتها وتوصيفها، وذلك باستخدام أساليب علمية يستخدمها علماء “ناسا” الفعليون.

وآشار التقرير، إلى أن برنامج "إكسوبلانت واتش" يتضمن قسمين أحدهما مراقبة الكواكب باستخدام التلسكوب والآخر يتضمن تحديد الكواكب فى البيانات، من خلال جهاز الكمبيوتر او الهاتف الذكي.