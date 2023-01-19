وزن زيادة وسعر منخفض.. تفاصيل صرف خبز بلدى لغير المستحقين الأسبوع القادم

كشف الدكتور عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، تفاصيل بيع الخبز البلدى لغير المستحقين.

وأكد غراب خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “المصرى أفندى”، المذاع عبر قناة “المحور”، أنه خلال الأسبوع القادم سيتم تحديد سعر بيع الخبز البلدى لغير المستحقين.

تحديد السعر

وتابع رئيس الشعبة العامة للمخابز، عقب تحديد السعر سيتم طباعة الكروت وستكون فى متناول الجميع على حسب الاحتياجات، ويتم شرائها من مكاتب البريد.

وأوضح رئيس الشعبة العامة للمخابز، أن الرغيف البلدى متميز عن الرغيف السياحى، حيث أن الأول وزنه 90 جرام ويباع بسعر منخفض بنسبة 30% عن الرغيف السياحى الذى وزنه 75 جرام.