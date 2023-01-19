تعليم أسوان تفوز بالمركز الخامس جمهورياً في مسابقة أجمل قطعة فنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فوز مديرية أسوان التعليمية بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية فى مسابقة "أجمل قطعة فنية انتصارات حرب أكتوبر" لمادة الاقتصاد المنزلى.

ومن جانبه قدم عبدالكريم لطفى وكيل الوزارة أجمل التهانى القلبية لأبنته الطالبة ملك طارق أمين محمود بمدرسة محمد متولى الشعراوي الإعدادية بإدارة كوم امبو التعليمية لفوزها بهذا المركز المتميز على مستوى الجمهورية.

التهنئة

كما قدم وكيل وزارة التربية والتعليم التهنئة كذلك لجميع معلمى وموجهى الاقتصاد المنزلى وعلى رأسهم هناء شحاتة الموجه العام، متمنياً مزيد من التفوق والنجاح لجميع أبنائه المشاركين فى مختلف الأنشطة والمسابقات على مستوى الجمهورية.

وكانت قد أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان عن قطع المياه بعدة قري بمراكز دراو وأسوان للقيام بأعمال الصيانة.

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان فى بيان لها أن ذلك يأتى لعمل قطيعة على خط مياه قطر 6 بوصة أمام الوحدة المحلية لقروى أبو الريش، وهو الأمر الذى سيترتب عليه قطع المياه عن مناطق (أبو الريش بحرى و الشديدة و المليقطة و الخطارة و المقلة و دار النعيم و بهاريف) وذلك اعتبارا من الساعة الثامنة مساءاً يوم الجمعة الموافق 20/1/2023 ، وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 21/1/2023.

أنشطة متنوعة

كما أهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة أسوان بالمواطنين بتدبير إحتياجا

تهم من مياه الشرب قبل الفترة المحددة .

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته إلى المهندس خالد أبو القاسم مدير عام التموين بضرورة إنتظام العمل بمحطه تعبئة البوتاجاز بسلوا ، وزيادة ضخ الوارد من غاز الصب المستخدم فى التعبئة.

جاء ذلك بعد ورود العديد من شكاوى المواطنين للواء أشرف عطية محافظ أسوان أثناء جولاته الميدانية وعلى الواتس آب الخاص بالمحافظ بشأن وجود نقص فى المعروض داخل الأسواق المحلية من أسطوانات البوتاجاز.

فيما أكد المهندس خالد أبو القاسم مدير عام التموين على أنه تم إنتظام العمل بمحطة التعبئة لأسطوانات البوتاجاز ، مع زيادة المنتج من أعداد أسطوانات البوتاجاز بواقع 20 ألف أسطوانة ليصل إنتاج المحطة بنهاية شهر يناير الحالي إلى 536 ألف أسطوانة بما يوازى 17 ألف و 868 أسطوانة يومياً.