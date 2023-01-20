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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عميدة تجارة حلوان تكشف تفاصيل توقيع بروتوكول تعاون علمي مع الكويت

الدكتورة أماني فاخر
الدكتورة أماني فاخر

كشفت الدكتورة أماني فاخر، عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان، تفاصيل احتفال الكيلة اعتماد درجات الدكتوراه الأكاديمية من وزارة التعليم السعودي بالمملكة العربية السعودية لمعهد إدارة المستشفيات واقتصاديات الصحة.

وقالت الدكتورة أماني فاخر في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، سعادتنا كبيرة جدا وهناك تعاون كبير بين مصر والسعودية في المجال العلمي، لافتة إلى أهمية الخروج إلى النطاق الإقليمي تحقيق أكبر استفادة من الجامعات المختلفة.  

تابعت عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان، لدينا 370 دراس من المملكة العربية السعودية بمعهد إدارة المستشفيات واقتصاديات الصحة وهذا الرقم ضخم جدا وكبير، وشهادة من المملكة بأهمية الدراسة داخل المعهد، موضحة أنه تم إبرام اتفاق مع دولة الكويت على هامش فعاليات الحفل .  
 

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