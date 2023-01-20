بديل المضاد الحيوي.. علاج منزلي يقضي على البرد والسعال فورا

يصاب الكثير من الأطفال الصغار الذين يعانون من ضعف المناعة قد تشمل الأعراض انسداد الأنف وسيلان الأنف والسعال مع خروج البلغم أو بدونه والتهاب الحلق وبحة في الصوت والصفير أثناء التنفس واحتقان الصدر وأحيانًا صداع الجيوب الأنفية.

فيمكن إدارة الحالات البسيطة من البرد ومشاكل الجهاز التنفسي ذات الصلة بشكل فعال في المنزل .



الغرغرة المتكررة بالماء الساخن المضاف إليها الملح أو الكركم أو التريفالا تشورنا مفيدة جدًا في حالة آلام الحلق وبحة الصوت.



في الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر ، لا ينصح بالأدوية حقًا ولكن يمكن إعطاء الأدوية من خلال حليب الثدي عن طريق علاج الأم التي قد تعاني أيضًا في معظم الحالات من نفس الأعراض.

الزنجبيل الجاف هو أيضًا عشب فعال جدًا في حالات البرد والاحتقان. يمكن استخدامه كعنصر في شاي ماسالا ، أو غليه بماء الشرب ، أو مضغه بكميات صغيرة من قبل كل من الأطفال والبالغين.



الطريقة الأكثر فاعلية لفتح انسداد الأنف وتخفيف احتقان الصدر هي التعرض للبخار.

تسمى عملية التبخير يمكن القيام بالتبخير عن طريق تعريض الصدر والوجه للأبخرة القادمة من الماء الساخن. لتحسين تسييل أعشاب البلغم ، يمكن إضافتها إلى الماء.

احتياطات

على الرغم من توفر العديد من العلاجات الفعالة لمشاكل الجهاز التنفسي خلال فصل الشتاء ، فمن الأفضل دائمًا منع مثل هذه الأعراض. فيما يلي بعض الإجراءات الاحترازية التي يمكن أن تحافظ على صحتك أثناء نوبات البرد.

حاول دائمًا البقاء دافئًا بخزانة ملابس شتوية مناسبة.

قم بتغطية الأذنين بشكل خاص أثناء السفر وفي الليل.

لا تشرب الماء البارد أو تأكل أي شيء مبرد.

شرب الماء الساخن ويفضل غليه مع الأعشاب المفيدة.