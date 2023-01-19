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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار الرئيس للصحة يطالب هذه الفئة بالتزام المنازل لمدة 3 ايام

الدكتور عوض تاج الدين
الدكتور عوض تاج الدين

طالب  الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض تنفسية من رشح ودرجة حرارة مرتفعة التزام المنازل لمدة ثلاث ايام.

وأوصى الدكتور عوض تاج الدين خلال حواره مع برنامج "يحدث فى مصر"، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، أن كل من تجاوز سنه الـ 65 ومر على تلقيه لقاح كورونا 6 أشهر، بأن يتلقى جرعة جديدة.

 التطعيم متاح

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية: التطعيم متاح ومتوفر ومؤثر.

وقال عوض تاج الدين، يجب عدم صرف أي دواء  أو مضادات حيوية خاصة بالفيروسات مثل البرد والانفلونزا، معقبا:" الامر فى غاية الخطورة".

وأكد   الدكتور عوض تاج الدين  قائلا:" المضادات الحيوية أصلها لا تصرف إلى بروشتة من طبيب متخصص".

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