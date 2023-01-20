محمد عبدالله: كولر قد يلعب بـ3 لاعبين في الوسط أمام الزمالك

أكد محمد عبدالله نجم الأهلي والزمالك السابق، أن الفريق الأحمر مستقر فنيًا وإداريًا داخل الملعب وخارجه، وأن المكسب والنتائج الإيجابية يغطي على أي أزمات.

وقال عبدالله في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة ETC الفضائية: "نتائج الأهلي في الدوري والكأس جيدة، على عكس نتائج الزمالك التي حدثت في الفترة الماضية، وهو الأمر الذي لم يكن معتاد من جانب الفريق الأبيض بعد الموسمين الماضيين".

وأضاف: "مارسيل كولر هو الوحيد الذي يعرف كل كبيرة وصغيرة عن فريقه، هناك شكوك حول مشاركة حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد عبدالمنعم، لكن الأخير لو شارك سيلعب بجواره رامي ربيعة، وكذلك هاني ومعلول في الدفاع، ويتواجد ديانج ومروان عطية أيضًا".

وواصل: "كولر وارد يقوم بالدفع بـ3 لاعبين في الوسط الدفاعي، لأنه يريد الدفاع بشكل جيد، وتحقيق زيادة عددية في الحالة الهجومية".

وأردف: "من الوارد تأخير ظهيري الدفاع في الأهلي، لمواجهة قدرات لاعبين مميزين مثل سيد نيمار، وهو مفتاح لعب في نادي الزمالك مثل عمر جابر أو فتوح، يوم المباراة سيحدد المدير الفني كل الأمور".

وأكمل: "من الصعب البدء بالتونسي محمد الضاوي، والمفاجأة كانت كهربا بالفعل في المباراة السابقة، ولا اعتقد أن يحدث تعديلات في مراكز اللاعبين بالنسبة للأهلي، والتشكيل الأمثل هو من لعب المباراة السابقة باستثناء متولي الموقوف، لكن لن يشهد التشكيل أي مفاجآت، وحالة اللاعبين يوم المباراة هو من ستحدد التشكيلة في النهاية".

وأكد: "كل فريق يسعى لتحقيق الفوز، الأهلي يريد توسيع الفارق، والزمالك يريد العودة إلى المنافسة".

وختم: "كنت على اتصال مع أسامة حسن بالأمس، لم يعجبني تصريحاته وأرفضها تمامًا، وسأوجه له اللوم، وهو من المقربين لي، لكن نحن نلعب كرة القدم في النهاية، كان عليه الكلام بشكل إيجابي ويحفزهم، وكل اللاعبين أصدقاء داخل وخارج الملعب، وفي النهاية هي مباراة بـ3 نقاط، الكرة للمتعة فقط".