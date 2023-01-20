خلال 2022.. ضبط 86 طن كيماوي وأسمدة زراعية في سوهاج

صرح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، منذ قليل، أنه تم تدشين حملات تموينية مُكبرة على مستوى مراكز المحافظة خلال العام الماضي 2022م، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج.

وذلك لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار، وضبط أية مخالفات للوائح والقوانين، ورصد أية شكاوى من المواطنين.

بيان المحاضر المُحررة

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، أن تلك الحملات استمرت طوال العام من يوم 1/1/2022 إلى يوم 31/12/2022م، أسفرت عن ضبط كمية من الكيماوي والأسمدة الزراعية المحظور تداولها بالأسواق، بلغت جملتها 86 طن، قبل بيعهم بالسوق السوداء في سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالمديرية، يفيد بتمكن ضباط الإدارة من ضبط كمية من الكيماوي والأسمدة الزراعية المحظور تداولها بالأسواق، بلغت جملتها 86 طن، قبل بيعهم بالسوق السوداء في سوهاج، خلال العام الماضي 2022م.

وأكد "إبراهيم" أنه قد تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.