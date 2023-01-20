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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 3 طلاب باختناق غاز داخل سكن خاص ببني سويف

مستشفي بني سويف
مستشفي بني سويف

أصيب 3 طلاب باختناق في ساعة متأخرة من أمس الخميس، إثر تسرب غاز طبيعي داخل شقة سكنية بالحي الأول بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلي المستشفى.


تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بإصابة 3 طلاب جامعيين باشتباه اختناق داخل سكن خاص إثر تسرب غاز طبيعي وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

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على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بـ 3 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ وجرى نقل المصابين إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف الجامعي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم تحت إشراف الدكتور هشام بشرى مدير عام المستشفى.

وبالإنتقال والفحص تبين إصابة كلا أحمد. ر. إ 19 عامًا، طالب، يقيم بمحافظة الجيزة، محمد.ح.ذ 18 عامًا، طالب، يقيم بمحافظة الجيزة، محمود.ب.م 18 عامًا، طالب، جميعهم مصابين باشتباه اختناق، تم تقديم الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم داخل مستشفى بني سويف الجامعي وحالتهم العامة مستقرة.

وزير الداخلية محافظة الجيزة سيارات غرفة عمليات مدينة بني سويف بني سويف

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