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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أفضل سعر لشراء الريال السعودي اليوم الجمعة 20-1-2023

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي اليوم الجمعة

ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 20 يناير 2023 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة في مصر.

أسعار صرف الريال السعودى اليوم الجمعة

وسجلت أسعار صرف الريال السعودى خلال تعاملات  اليوم الجمعة فى البنوك كالتالى :

وسجل سعر الريال السعودى  مقابل الجنيه المصرى تعاملات اليوم  فى بنك الاستثمار العربي نحو 7.94جنيه للشراء و 7.97جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى نحو 7.93جنيه للشراء و 7.96جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي،المصرف العربي الدولي،HSBC،الأهلى المتحد) نحو 7.93جنيه للشراء و 7.96جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى بنوك( الإسكندرية،فيصل الإسلامي) نحو 7.91جنيه للشراء و 7.96جنيه  للبيع.

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تعرف على أسعار العملات العربية مستهل اليوم الجمعة 20-1-2023

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أسعار الدولار والعملات الأجنبية فى البنوك اليوم الجمعة 20-1-2023

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى بنوك ( قناة السويس،بنك التجارى الدوليCIB ) نحو 7.90جنيه للشراء و 7.96جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى بنك  الإمارات دبي الوطني نحو 7.90جنيه للشراء و 7.97جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم فى بنوك(مصر، الأهلى،المشرق ) نحو 7.89جنيه للشراء و 7.93جنيه  للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك المصري لتنمية الصادرات نحو 7.89جنيه للشراء و 7.96جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك كريدى اجريكول نحو 7.88جنيه للشراء و 7.97جنيه للبيع


ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك قطر الوطني نحو 7.86جنيه للشراء و 7.96جنيه للبيع.


ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك بلوم نحو 7.84جنيه للشراء و 7.96جنيه للبيع

 

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك التنمية الصناعية نحو 7.77جنيه للشراء و 7.86جنيه للبيع.
 

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك أبوظبي التجاري نحو 7.75جنيه للشراء و 7.96جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك الكويت الوطني نحو 7.73جنيه للشراء و 7.96جنيه للبيع.


سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك ميد بنك نحو 7.69جنيه للشراء و 7.97جنيه للبيع.


وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى المصرف المتحد نحو 7.68جنيه للشراء و 7.97جنيه للبيع.


افضل سعر لشراء الريال السعودي

وسجل بنك الاستثمار العربي أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم الجمعة بنحو 7.94جنيه.

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