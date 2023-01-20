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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

غزو الأسواق العالمية.. 3 سيناريوهات مرتقبة حال إدراج الصين الجنيه ضمن عملاتها

جنيه مصري
جنيه مصري

نشر البنك المركزي الروسي بيانا أعلن فيه إدراج الجنيه المصري ضمن عملاته الرسمية،  الأمر الذي يسمح لمصر وروسيا باستخدام الروبل والجنيه في المعاملات التجارية بين البلدين بديلا عن الدولار، في خطوة لكبح جماح سياسات التشدد النقدية.

 

ولكن ماذا لو أدرجت الصين الجنيه المصري في معاملاتها؟ ستكون الدولة المصرية الرابح الأكبر من هذه الخطوة، لاسيما وأن السوق المصرى يشهد حاليا نقصا كبيرا في الدولار وهو العملة الأكثر استخداما في تعاملاتها الخارجية، فى عمليات الاستيراد التى تدخل فى صناعة الكثير من المنتجات . 

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اليوان الصيني .. العملة الرسمية للصين، واعتماد اليوان كعملة للاحتياطى العالمى سيجعل في إمكان مصر أن تستورد بمليارات الدولارات ولكن بقيمتها باليوان الصينى، الأمر الذي ما يعنى توفير الاحتياطي المصرى، وبالتالى لن يكون هناك ضغط على سعر الجنيه مرة أخرى إلا بتوجه حكومي مباشر . 

اعتماد الجنيه في المركزي الروسي سيؤثر إيجاباً على الإقتصاد المصري

أكد النائب محمد علي عبد الحميد عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، أن قرار البنك المركزي الروسي بإدراج الجنيه المصري ضمن قائمة العملات الرسمية ، يمثل قوة دفع للإقتصاد المصري، وتقليل اعتماد العالم على العملة الأميركية، والتخفيف من احتياج مصر للدولار لاستيراد السلع لاسيما الآتية من الصين، وهو ما يخلق فرصة لإعادة الاستقرار بالسوق المصرية، والوصول للتوازن بأسعار السلع ، علاوة على تخفف العبء عن كاهل المواطن.

ماذا لو أدرجت الصين الجنيه ضمن عملاتها ؟ 

 

توقع “ عبد الحميد ” أنه حال قيام الصين بانتهاج سياسة إدراج الجنيه المصري ضمن عملاتها ، وتحذو حذو المركزي الروسي، سيعطى دفعة قوية للجنيه المصري أمام الدولار،  ودفع عجلة الاقتصاد المصري علاوة على تمكن هذه الدول من غزو الأسواق العالمية من خلال تبادل العمليات التجارية و التقليل من اعتمادها على الدولار الأمريكي . 

 

وعن السيطرة على أسعار الدولار على النظام النقدي، شدد عضو اقتصادية النواب على ضرورة تعميق التصنيع المحلي ، والذي سيكون له نتائج إيجابية على معدل النمو الصناعي والاقتصادي وتوفير العملة الصعبة .

قرارات البنك المركزي الروسي 

نشر المركزي الروسي بياناً بموقعه الرسمي قال فيه إن قائمة العملات الأجنبية التي يحدد سعرها رسمياً مقابل الروبل تضمنت 9 عملات جديدة من بينها الجنيه المصري الذي يساوي أكثر من 2 روبل روسية.

 

ولاقى بيان البنك المركزي الروسي بشأن إدراج الجنيه المصري ضمن أسعار صرف العملات، تفاعلا كبيراً من المصريين على مواقع التواصل الإجتماعي، يأتي ذلك في ظل تراجع سعر الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري بعد ارتفاعات متتالية تزامنت مع تحرير سعر الصرف . 

 

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