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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

متى يقال دعاء الاستخارة في الصلاة.. قبل التسليم أم بعده؟

صدى البلد

طلب الشرع الشريف من الإنسان إذا أقدم على أمر ولم يعرف الصحيح فيه من الخطأ أن يستخير الله سبحانه وتعالى بأن يصلى ركعتين بنية الاستخارة فيقرأ فى الركعة الأولى الفاتحة وسورة الكافرون وفى الركعة الثانية الفاتحة وسورة الإخلاص ثم بعد أن ينتهى من هذه الصلاة يدعو الله سبحانه وتعالى بـ دعاء الاستخارة .

متى يقال دعاء الاستخارة في الصلاة قبل التسليم أم بعده ؟

يصح فعلها في أي وقت، والدعاء الخاص بهذه الصلاة يكون بعد الانتهاء منها. 

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وينبغي ان تكون فى غير الأوقات المكروهة للصلاة وأفضل وقت لصلاة الاستخارة قبل صلاة الفجر أي فى الثلث الأخير من الليل ففى هذا الوقت ينزل الله تعالى الى السماء الدنيا ويقول «هل من سائل فاستجيب له هل من مستغفر فأغفر له حتى يضيء الفجر»، وأنه أفضل وقت يكون الدعاء فيه مرجو القبول.

 

دعاء صلاة الاستخارة 

«اللهُمَّ إنِّي أسْتَخيرُكَ بعِلْمِكَ، وأسْتَقْدِرُكَ بقُدْرَتِكَ، وأسْألُكَ مِنْ فضلِكَ العَظِيم، فإنَّكَ تَقْدِرُ ولا أقْدِرُ، وتَعْلَمُ ولا أعْلَمُ، وأنْتَ عَلاَّمُ الغُيوبِ، اللهُمَّ إنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أن هذَا الأمرَ – ويُسمِّي حَاجَتَه – خَيرٌ لي في دِيني ومَعَاشي وعَاقِبَةِ أمْري – أو قالَ: عَاجِلهِ وآجِلِهِ – فاقْدُرْهُ لي ويَسِّرْهُ لي، ثمَّ بَارِكْ لي فيهِ، وإنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أنَّ هذا الأمْرَ شَرٌّ لي في دِينِي ومَعَاشي وعَاقِبَةِ أمري – أوْ قالَ: عَاجِلِهِ وآجِلِهِ – فَاصْرِفْهُ عَنِّي، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، واقْدُرْ لِيَ الـخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّأرْضِنِي بِهِ».

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وقت صلاة الاستخارة

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن صلاة الاستخارة تصلى في أي وقت بعيدًا عن أوقات النهي بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب، وبعد صلاة الفجر إلى طلوع الشّمس، وقبل الظهر بمقدار ربع ساعة تقريبًا، وهو وقت زوال الشّمس، لكن إن اضطر الإنسان أن يصليها في هذه الأوقات فلا بأس في ذلك.


وأوضح المركز في إجابته عن سؤال: «ما كيفية صلاة الاستخارة ووقتها؟»، أن الإنسان حينما يتردد بين أمرين من الأمور المباحة فيلجأ إلى الله تعالى ويصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يقول دعاء الاستخارة قبل التسليم أو بعده.

متى يقال دعاء الاستخارة في الصلاة قبل التسليم أم بعده دعاء صلاة الاستخارة وقت صلاة الاستخارة

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