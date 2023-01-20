زد 2006 يكتسح الإسماعيلي بثلاثية نظيفة في بطولة الجمهورية

فاز فريق كرة القدم بنادي زد مواليد 2006 ، علي فريق الاسماعيلي بنتيجة 0/3 ، تحت قيادة الألماني جيدو هوفمان المدير الفني للفريق في إطار مباريات بطولة الجمهورية للموسم الرياضي 2022/2023 .

أحرز أهداف الفوز اليوم لفريق 2006 بنادي زد كلا من :



أحمد عبد العزيز سيف النصر وأحمد رمضان محمدي وعمر ياسر أمين.

وشهد الحضور علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد و احمد عبدالله رئيس قطاع الكرة وحرصوا علي توجيه التهنئة الي الجهاز الفني واللاعبين.

ويقود فريق زد كلا من : جيدو مدير فنى وطه فؤاد مدرب عام وكريم ايمن مدرب وحسن علي مدرب حراس ومحمد صلاح ادارى وأحمد محمد عبد العزيز دكتور عظام وعمر مدحت اخصائى علاج طبيعى

وفيكتور مدرب أحمال.