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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أجور سيئة واضطراب توظيف.. أطباء بريطانيا يقررون الإضراب عن العمل

بريطانيا
بريطانيا

صوّت الأطباء المبتدئون في بريطانيا لصالح إضراب بسبب نزاع حول الأجور ، حسبما أفادت نقابة أطباء المستشفيات، اليوم الجمعة.

وقال الدكتور نارو نارايانان ، رئيس نقابة أطباء المستشفيات في بيان: "هذه النتيجة تؤكد الغضب الكبير بين الأطباء المبتدئين بسبب اضطراب التوظيف وسنوات من انخفاض الأجور التي تعرضوا لها".

وقالت النقابة إنها ستوافق الآن على توقيت وشكل الإضراب "بالتنسيق مع النقابات الصحية الأخرى".

ونقابة أطباء المستشفيات هي اتحاد أطباء مستشفى أصغر، حيث يمثل العديد منهم بدلاً من ذلك الجمعية الطبية البريطانية الأكبر.

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وفي وقت سابق، اعتذر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وذلك بعدما أثار موجة غاضب عارمة في بريطانيا بعد خلعه حزام الأمان لتصوير مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي في سيارة متحركة.

وكان سوناك يناقش في المقطع المصور أحدث حزمة تمويل حكومية لرفع مستوى التجمعات السكانية في جميع أنحاء البلاد، لكنه ظهر بدون حزام أمان، الأمر الذي أثار حملة انتقادات ضده وصلت إلى مطالبة البعض بتغريمه 500 جنيه استرليني قيمة المخالفة.

أوضح جيمي ديفيز، المتحدث باسم سوناك، أن رئيس الوزراء "ارتكب خطأ في التقدير" أثناء تصويره رسالة على "إنستجرام" من مؤخرة سيارة حكومية رسمية خلال زيارة لشمال غرب إنجلترا، مشيرا إلى أن سوناك "يتقبل هذا الخطأ تماما ويعتذر عنه".

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