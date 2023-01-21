أحمد وفيق: بدأت تمثيل من 3 ابتدائي.. ووالدي رفض دخولي الفن

حكى الفنان أحمد وفيق، عن ذكرياته وبدايته في عالم الفن، قائلا: إنه كانه كان يمثل في المسرح المدرسي حينما كان في الصف الثالث الابتدائي، لافتا إلى أن هوايته الأساسية كانت الرسم.

وأضاف الفنان أحمد وفيق خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، والدي رفض التحاقي بمعهد الفنون المسرحية، وكانت رغبتهم الأساسية حصولي على شهادة "بالتعبير القديم وبعدين أعمل اللي أنت عايزه".

تابع الفنان أحمد وفيق، التحقت بكلية التجارة جامعة المنصورة لبراعة فرقة التمثيل بالكيلة وحصولها على المركز الأول رغم عدم حبي للكيلة، وتخصصت في مجال الإدارة والاقتصاد لأن الإدارة إحدى الفنون.

