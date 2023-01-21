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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

17 مليار جنيه إجمالي قيمة تداول البورصة المصرية الأسبوع الماضي

صدى البلد

تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 17 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.787 مليار ورقة منفذة على 425 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 28.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.304 مليار ورقة منفذة على 348 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 32.5 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 1052.9 تريليون جنيه، بنسبة نمو 3.2%

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 3.31% ليغلق عند مستوى 16065.98 نقطة.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 6.79% ليغلق عند مستوى 2997.81 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 5.31% ليغلق عند مستوى 4459.75 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 2.19% ليغلق عند مستوى 19504.99 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 3542.60 نقطة.

البورصة المصرية مؤشر الأسهم

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