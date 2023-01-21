أخبار التوك شو| المفتي يحسم الجدل حول صيام شهر رجب.. وتفاصيل النصب على فنان كبير.. ومعاناة مطربة ماديًّا

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار المهمة، نرصد أبرزها فى التقرير التالي:

بدعة أم محبب.. المفتي يحسم جدل صيام شهر رجب

علّق الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على ما يُثار بأنَّ صيام شهر رجب من البدع، مؤكدا أن هذه من الشبهات الموسمية التي تتكرَّر في كل موسم، فالبدعة المذمومة هي ما يبطل الدين، وما كان على خلاف الشرع الشريف.



وقت الأزمات والعسرة.. مفتى الجمهورية: يجوز تقديم الزكاة ودفعها مقدمًا لمدة عامين

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن المصريين شعب طيب معطاء يحب الخير ويتجهوا بقلبهم دائمًا نحو التبرعات.



هل يجوز للمصريين بالخارج إرسال الزكاة للمحتاجين في مصر.. المفتي يجيب

كشف الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، حكم نقل الزكاة من مكان لآخر، ومن دولة لأخرى.



هدى: أعاني من مشاكل مادية والست لا تصرف على الرجل

حلت المطربة هدى، ضيفة ببرنامج "كلام الناس" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، للحديث عن حياتها الشخصية والفنية.



مفاجأة في سعر جرام الذهب عيار 21 | تفاصيل

قال المهندس نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر الذهب عالميا وصل لـ 1914 دولار للأوقية.

قررنا الآتي .. إجراء من التموين بشأن رغيف الخبز | فيديو

قال المهندس عبدالمنعم خليل رئيس الإدارة المركزية للتجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الوزارة تستهدف ضبط الأسواق والقضاء على تذبذب الأسعار بين منطقة وأخرى، وعدم استغلال الظروف الاقتصادية، والوصول للسعر العادل لرغيف الخبز، محذرا المخالفين للتعليمات باتخاذ الإجراءات القانونية، مضيفا: "إحنا مع التاجر الشريف".



مشكلة الدولار تقترب من النهاية .. إجراءات مصر تحاصر الأزمة بقوة |فيديو

عرض برنامج الأسواق العربية، المذاع عبر قناة العربية، تقريرا مصورا عن أزمة عملة الدولار الأمريكي في مصر خلال الفترة الأخيرة.



امتحانات ألسن عين شمس .. بيان برلماني لـ وزير التعليم العالي بسبب ويجز

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن طلاب الفرقة الرابعة بكلية الألسن جامعة عين شمس تفاجأوا بكلمات من أغنية البخت للمغنى ويجز في امتحانات الترم الأول.



مصطفى بكرى: الرئيس لا يترك فاسدا مهما كان منصبه .. فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر ستنتصر على الأزمة الاقتصادية، والتى انعكست على الجميع بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.



النصب على فنان مصري شهير في مشروع تاكسي | فيديو

كشف الفنان إحسان الترك كواليس عمله قبل الفن، وغربته عن مصر لمدة 26 عامًا، وقصة عملية النصب التي تعرض لها بعد عودته إلى وطنه.



مرتفع جوي ودرجة الحرارة مفاجأة | إعلان عاجل من الأرصاد .. فيديو

أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال هذه الأيام نشهد ارتفاع بدرجات الحرارة خلال فترات النهار، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة 22 درجة مئوية نتيجة مرتفع جوي.

